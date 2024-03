Barça setzt auf Leihgabe Araujo

Der FC Barcelona plant für die kommende Saison mit Julián Araujo. Wie die spanische ‚Sport‘ berichtet, wollen die Katalanen den an UD Las Palmas ausgeliehenen Rechtsverteidiger ab Sommer zum festen Bestandteil des Kaders machen. Bei Barça ist man sehr zufrieden mit den Leistungen des 22-Jährigen, der bei Las Palmas auf 20 Liga-Einsätze in dieser Saison kommt. Der mexikanische Rechtsverteidiger war im Januar 2023 von Los Angeles Galaxy nach Barcelona gewechselt und im folgenden Sommer verliehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Insbesondere auf Araujos Position sehen sich die Blaugrana in der kommenden Spielzeit nicht optimal aufgestellt. Zum einen hat man eine weitere Zusammenarbeit mit dem flexiblen Sergi Roberto (32) über den Sommer hinaus wohl ausgeschlossen. Zum anderen ist die Zukunft von Leihspieler João Cancelo ungewiss. Der Verein möchte den 29-Jährigen fest verpflichten, doch die Gespräche mit Manchester City werden nicht einfach. Darüber hinaus strebt der aktuelle Tabellendritte der La Liga einen Verkauf des an die PSV Eindhoven verliehenen Sergiño Dest (23) an. Für Araujo wird somit ein Kaderplatz frei.