Roma: Hummels wieder im Training

Mats Hummels könnte doch eine Option für das Auswärtsspiel der AS Rom bei der SSC Neapel am Sonntag (18 Uhr) sein. Der 35-Jährige absolvierte am heutigen Donnerstagvormittag die komplette Trainingseinheit mit seiner Mannschaft und traf dabei auch zum ersten Mal auf den neuen Trainer Claudio Ranieri. Hummels war in den vergangenen Tagen mit einer fiebrigen Erkältung ausgefallen.

Dem Vernehmen nach ist der ehemalige deutsche Nationalspieler keine Option für die Startelf, könnte aber einen Platz im Kader ergattern. Bei seiner Antrittspressekonferenz hatte Ranieri dem deutschen Innenverteidiger mehr Spielzeit in Aussicht gestellt. Bisher stand Hummels erst 23 Minuten für die Roma auf dem Feld.