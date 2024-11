AS Rom: Nächster Rückschlag für Hummels

Mats Hummels wird offenbar auch am kommenden Wochenende nicht zu seinem Startelfdebüt bei der AS Rom kommen. Wie die ‚Corriere dello Sport‘ berichtet, wird der 35-Jährige das Serie A-Auswärtsspiel bei der SSC Neapel am Sonntag (18 Uhr) aufgrund einer fiebrigen Erkältung verpassen. Der ehemalige deutsche Nationalspieler hat in dieser Woche noch nicht mit der Mannschaft trainieren können und versäumte wichtige Einheiten unter dem neuen Rom-Trainer Claudio Ranieri. Der 73-Jährige ist aus dem Ruhestand zurückgekehrt und nimmt zum dritten Mal auf der Bank der Giallorossi Platz.

Ranieri ist nach Daniele De Rossi und Ivan Juric bereits der dritte Coach, der sich in dieser Saison bei der Roma versuchen darf. Bei seiner Antrittspressekonferenz hatte der Meistertrainer dem deutschen Innenverteidiger mehr Minuten in Aussicht gestellt. Die Erkrankung kommt für Hummels daher zur Unzeit. Dieser scheint so langsam die Geduld mit seinem neuen Klub zu verlieren, erwägt demnach einen vorzeitigen Abschied im Winter. Auch ein Karriereende scheint nicht mehr ausgeschlossen. Bisher stand Hummels erst 23 Minuten für die Roma auf dem Feld.