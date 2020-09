Rom: Kumbulla im Anflug

Die AS Rom steht vor der Verpflichtung von Marash Kumbulla. Wie ‚Sky-Italia‘-Journalist Fabrizio Romano berichtet, unterschreibt der Innenverteidiger einen Fünfjahresvertrag bei den Giallorossi. Dem Vernehmen nach zahlen die Römer zwischen 25 und 30 Millionen Euro Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Kumbulla zählt zu den talentiertesten Abwehrspielern in Italien. Der 20-Jährige spielte seine erste Profisaison in Verona und etablierte sich auf Anhieb als Stammspieler. Insgesamt stand der 1,91-Meter-Mann in 26 Pflichtspieleinsätzen für den Serie A-Klub auf dem Feld. Zuletzt wurde der Rechtsfuß auch mit Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.