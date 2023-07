BVB: Reus legt Kapitänsamt nieder

Marco Reus ist nicht länger Kapitän von Borussia Dortmund. Das gibt der 34-Jährige in einer offiziellen Mitteilung bekannt. „Ich habe gestern Sebastian Kehl (Sportdirektor, Anm. d. Red.) und Edin Terzic (Trainer, Anm. d. Red.) darüber informiert“, so der 48-fache Nationalspieler, „ich durfte die Binde fünf Jahre mit Stolz und Ehre tragen. Danke für die Unterstützung in diesen Jahren.“

Wer auf Reus als Spielführer folgt, ist noch unklar. Emre Can, Gregor Kobel, Niklas Süle und Nico Schlotterbeck wurden in den vergangenen Wochen als mögliche Nachfolger gehandelt. „Ich wünsche Sebastian und Edin, dass sie einen sehr guten Nachfolger finden werden. Da bin ich mir aber sicher“, so Reus.

