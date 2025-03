Einsatz-Frust: Abschiedsgerüchte um Schick

Das 0:3 unter der Woche gegen den FC Bayern hallt bei Bayer Leverkusen immer noch nach. So auch bei Patrik Schick. Wie die ‚Bild‘ berichtet, macht sich der Stürmer der Werkself nach den jüngsten Aufstellungsentscheidungen von Trainer Xabi Alonso „Gedanken“. Der Tscheche soll frustriert sein.

Der Hintergrund: Schick ist mit 22 Pflichtspieltreffern in dieser Saison der beste Bayer-Torschütze, kommt in den großen Duellen aber häufig nicht zum Zug: Gegen starke Gegner lässt Alonso häufig ohne echten Stürmer spielen.

Die ‚Bild‘ wirft nun die Frage auf, ob Schick, dessen Vertrag noch bis 2027 läuft, durch Alonsos Entscheidungen „vergrault“ wird. Die nächsten Wochen seien in diesem Zusammenhang entscheidend. Kaum Einsatzzeiten in Spitzenspielen zu erhalten, scheint für Schick also keine langfristige Option zu sein.