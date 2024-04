Pavlovic: Bayern will Nägel mit Köpfen machen

Am 1. November, seinem 19. Geburtstag, wurde Aleksandar Pavlovic von den Verantwortlichen des FC Bayern mit einem Profivertrag bis 2027 beschenkt. Zu dem Zeitpunkt hatte der Mittelfeld-Youngster die ersten Spiele auf Bundesliga-Niveau in den Beinen und schwang sich zum Shootingstar dieser turbulenten Bayern-Saison auf. Inzwischen sind es 20 Einsätze im Trikot des Rekordmeisters.

Gerne würden die Bayern-Bosse schon zeitnah mit einer weiteren Verlängerung nachlegen, berichtet die ‚Sport Bild‘. Die Laufzeit soll noch einmal ausgedehnt und die finanziellen Konditionen verbessert werden, heißt es. Auch wenn Pavlovic zuletzt an kleineren Wehwehchen zu knabbern hatte, ist man an der Säbener Straße sehr zufrieden mit dem Eigengewächs. Zweimal durfte der junge Münchner zuletzt wieder in der Bundesliga von Anfang an auflaufen.

Pavlovics eindrucksvolle Entwicklung hat ihn in den vergangenen Monaten sogar zu einem EM-Kandidaten gemacht. Bleibt der Sechser in den letzten Wochen der Saison fit und kann seiner Mannschaft wichtigen Impact geben, könnte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann mit einer Nominierung bedanken. EM und neuer Bayern-Vertrag – es könnte ein traumhafter Sommer für Pavlovic werden.