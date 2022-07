Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern München

Serge Gnabry (27) hat sich offenbar für einen Verbleib an der Säbener Straße entschieden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, haben sich der Außenstürmer und Bayern München auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt. Darüber hinaus berichtet die ‚Bild‘ von einer Vertragslaufzeit bis 2027. Einzig die offizielle Verkündung steht noch aus.

Borussia Dortmund

Beim BVB finden sich gleich sechs Spieler auf dem Abstellgleis: Neben Nico Schulz (29) und Manuel Akanji (26) will Dortmund nach Informationen von ‚Sky‘ auch Thorgan Hazard (29) und Julian Brandt (26) loswerden. Des weiteren wird auch für Raphaël Guerreiro (28) und Felix Passlack (24) ein Abnehmer gesucht.

Bayer Leverkusen

Newcastle United erhofft sich, Leverkusen mit einem finalen Angebot für Moussa Diaby von einem Verkauf überzeugen zu können, berichtet ‚The Northern Echo‘. Sollten kolportierte 47 Millionen Euro nicht ausreichen, wollen sich die Magpies jedoch zurückziehen. Bayers Geschäftsführer Sport Simon Rolfes ist optimistisch, den flinken Flügelspieler halten zu können.

RB Leipzig

Der FC Bayern will sich Konrad Laimer (25) gerne unter den Nagel reißen, in Leipzig wiederum will man sich jedoch nur ungern vom Sechser trennen. ‚Sky‘ berichtet von einem zweiten Angebot der Bayern, das allerdings unter den geforderten 30 Millionen Euro liegen soll.

Union Berlin

Die Eisernen werden sich mit Diogo Leite (23) einen neuen Innenverteidiger schnappen. Laut dem portugiesischen Journalist Pedro Sepúlveda und ‚Transfermarkt.de‘ steht Union kurz vor einem Leih-Deal mit anschließender Kaufoption in Höhe von 7,5 Millionen Euro. Der Portugiese kommt vom FC Porto.

SC Freiburg

Torhüter Mark Flekken (29) hat sich ausdrücklich gegen einen Abschied aus dem Breisgau ausgesprochen. „Ich habe mich umgeschaut, das ist keine Lüge. Ich denke, dass ich noch nicht am Endpunkt meiner Karriere angekommen bin. Aber es sprach auch immer viel für Freiburg und ich wollte auch kein Risiko eingehen“, sagte der Niederländer der ‚Bild‘. Der FC Brentford und Ajax Amsterdam hatten zuletzt Interesse am Keeper signalisiert.

1. FC Köln

Jonas Hector (32) lässt seine Zukunft bei den Domstädtern über das Vertragsende 2023 hinaus weiterhin offen. Auch ein frühzeitiges Karriereende steht für den Defensivmann im Raum. „Jonas hat für sich erst mal einen klaren Plan gefasst. Der bedeutet, dass er noch ein Jahr Fußball spielt“, ließ Trainer Steffen Baumgart zuletzt durchblicken.

Mainz 05

Die 05er holen mit Angelo Fulgini (25) einen neuen Spielmacher vom SCO Angers an den Bruchweg. Der Franzose bindet sich bis 2026 an Mainz und kostet dem Vernehmen nach bis zu sieben Millionen Euro an Ablöse.

TSG Hoffenheim

In Sinsheim setzt man auf Kontinuität: Sportdirektor Alexander Rosen verlängerte seinen Vertrag unlängst bis 2025. Bereits seit dem Jahr 2013 leitet der 43-Jährige die Geschicke in Hoffenheim.

Alexander #Rosen wird auch in den nächsten Jahren an der Spitze der sportlichen Abteilung der #TSG stehen



Unser Direktor Profifußball verlängert seinen Vertrag vorzeitig bis zum Jahr 2025 ✍️ — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) July 15, 2022

Borussia Mönchengladbach

Breel Embolo steht mit einem Fuß bereits beim AS Monaco auf der Matte. Der 25-Jährige unterzog sich nach FT-Informationen am gestrigen Donnerstag dem Medizincheck. Es fließen 12,5 Millionen Euro für den Angreifer. Bei Torhüter Yann Sommer ist das letzte Wort hingegen noch nicht gesprochen. Nach einer kolportierten Einigung mit dem OGC Nizza liegt dem 33-Jährigen ‚Sky‘ zufolge von der Borussia ein neuer Dreijahresvertrag vor.

Eintracht Frankfurt

Filip Kostic winkt ein neuer Vertrag bei der SGE. Der Europapokalsieger will dem 29-jährigen Flankenautomaten laut ‚Sport1‘ mit einer Gehaltserhöhung auf fünf Millionen Euro einen Verbleib schmackhaft machen. Das neue Arbeitspapier des Serben würde dann bis 2026 laufen.

VfL Wolfsburg

Die Wölfe waren diese Woche fleißig. Sturmtalent Dzenan Pejcinovic (17) kam vom FC Augsburg und unterschrieb bis 2027. Darüber hinaus befindet sich mit Mattias Svanberg (23) vom FC Bologna ein weiterer zentraler Mittelfeldspieler im Anflug auf die Autostadt.

Der deutsche U17-Nationalspieler Dzenan Pejcinovic wechselt vom @FCAugsburg zum VfL, wo er einen Profivertrag bis 2027 unterzeichnet.

VfL Bochum

Luis Hartwig soll nach seinem Bundesliga-Debüt am letzten Spieltag der vergangenen Saison weiter in Österreich zum Profi reifen. Der VfL verleiht den 19-jährigen Stürmer für ein Jahr an SKN St. Pölten.

𝗨𝗻𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗻𝗲𝘂𝗲 𝗢𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗸𝗿𝗮𝗳𝘁 𝗶𝘀𝘁 𝗱𝗮!



Mit Luis Hartwig wechselt ein aktueller deutscher U20-Teamspieler für ein Jahr leihweise vom VfL Bochum an die Traisen!



Willkommen im Rudel, Luis! 👋 #meinSKN #weareone



ℹ Infos ➡ https://t.co/ebnOS4K7hS pic.twitter.com/3i6ycF3txZ — SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) July 14, 2022

FC Augsburg

Neben dem Abschied von Dzenan Pejcinovic (siehe Wolfsburg) schließt auch Rafal Gikiewicz eine Luftveränderung nicht aus. Im ‚kicker‘ sagte der 34-Jährige: „Wenn mir die Verantwortlichen sagen, dass ich die Entwicklung der Mannschaft blockiere, dann akzeptiere ich das. Dann packe ich meine Koffer und wechsle den Verein.“

VfB Stuttgart

Beim VfB richtet sich der Blick auf Verstärkungen für das Mittelfeld. Laut dem ‚Corriere dello Sport‘ steht Giuliano Galoppo von CA Banfield auf der Liste der Schwaben. Für den 23-jährigen Achter stehen sieben Millionen Euro Ablöse im Raum.

Hertha BSC

Hertha holt sich Verstärkung für die offensiven Außenbahnen an Bord. Chidera Ejuke kommt für ein Jahr auf Leihbasis. Im Anschluss nimmt der 24-Jährige seinen Vertrag bei ZSKA Moskau wieder auf.

Welcome to Berlin, Chidera #Ejuke!

Der nigerianische Nationalspieler wechselt auf Leihbasis von ZSKA Moskau zu uns an die Spree.

Wir freuen uns auf dich, Chide! 🔵⚪️



ℹ️ https://t.co/DqGZh7awth ⬅️#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/pEwIF7t2IR — Hertha BSC (@HerthaBSC) July 13, 2022

FC Schalke 04

S04 kauft weiter ein. Alex Král kommt für eine Saison an Bord. Der 24-jährige Sechser setzt aktuell seinen Vertrag bei Spartak Moskau dank FIFA-Regularien für ein Jahr aus und ist daher ablösefrei. Derweil ist Amine Harit für Verhandlungen mit anderen Klubs freigestellt worden. Nach FT-Informationen bemüht sich der FC Porto um den Großverdiener.

Königsblauer Neuzugang: Mittelfeldspieler Alex Král wechselt zum #S04 und erhält einen Ein-Jahres-Vertrag



Willkommen auf Schalke, Alex! 🙂 — FC Schalke 04 (@s04) July 14, 2022

Werder Bremen

Am Osterdeich hat man den permanenten Transfer von Mitchell Weiser nach zähen Verhandlungen unter Dach und Fach gebracht. Obwohl der Rechtsverteidiger noch bis 2023 an Leverkusen gebunden war, kommt er ablösefrei zu Werder. Die vergangene Saison verbrachte Weiser bereits leihweise in Bremen.