Mega-Klausel: Barça verkündet Olmo-Rückkehr

Am Ende wurde der Transfer zur absoluten Chefsache: Zu den entscheidenden Verhandlungen erschien Deco, der Sportdirektor des FC Barcelona, persönlich in Leipzig und feilschte mit den RB-Vertretern um Europameister Dani Olmo – und das mit Erfolg. Die Sachen einigten sich schließlich mit den Katalanen auf ein finanzielles Paket mit einer Sockelablöse von 55 Millionen Euro und bis zu weiteren sieben Millionen an Boni. Diese sollen allerdings teilweise schwer zu erreichen sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Neben Barcelona waren auch der FC Bayern München, Manchester City, der FC Liverpool und Atlético Madrid bis zuletzt an Olmo interessiert – die Verehrer des 26-Jährigen buhlten über Wochen um seine Gunst. Nun ist alles klar: Der La Masia-Absolvent kehrt nach zehn Jahren zu seinem Jugendverein zurück, unterschreibt einen Vertrag bis 2030 inklusive Ausstiegsklausel über 500 Millionen Euro und soll zukünftig die Offensive von Barça lenken.

Lese-Tipp

Olmo verabschiedet sich

Olmo war 2020 für 29 Millionen Euro von Dinamo Zagreb nach Leipzig gewechselt und hat sich seitdem enorm weiterentwickelt. In der Bundesliga zeigte Olmo schnell, welches Talent in ihm steckt. Einzig seine große Verletzungsanfälligkeit warf den Spanier immer wieder zurück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun verabschiedet sich Olmo nach 107 Bundesligapartien für RBL, in denen er 41 Scorerpunkte sammelte. Mit dem Brauseklub gewann der 26-Jährige in diesem Jahr den deutschen Superpokal und zweimal den DFB-Pokal im Berliner Olympiastadion. In eben jenem Stadion, in dem er im Sommer auch den EM-Titel mit Spanien holte und mit drei Treffern geteilter Torschützenkönig des Turniers wurde.