Nächster Topstürmer vor Al Ahli-Wechsel

Al Ahli will es jetzt richtig wissen. Nach übereinstimmenden Medienberichten steht nicht nur Victor Osimhen (25) vor dem Transfer nach Dschidda. Auch den Engländer Ivan Toney (28) werden die Saudis wohl in Kürze als Neuzugang präsentieren. Der FC Brentford soll ein Angebot in Höhe von 42 Millionen Euro akzeptiert und auch der Torjäger selbst schon sein Okay gegeben haben. Nach FT-Infos winkt ein Vertrag bis 2027 mit einem Jahresgehalt von 18 Millionen Euro.

Al Ahli macht für Osimhen und Toney zusammen rund 120 Millionen Euro locker und bläst mit dem neuen Stürmerduo zum Angriff in der Saudi Pro League – so die Deals nicht noch auf den allerletzten Drücker scheitern. An beiden Goalgettern zeigt auch der FC Chelsea Interesse, geht aber scheinbar in beiden Fällen leer aus.