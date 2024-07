Olmo-Transfer bis Dienstag fix?

Schon seit einigen Wochen gilt Manchester City im Poker um Dani Olmo (26) als Favorit. Nun wollen die Skyblues Nägel mit Köpfen machen. Transferinsider Gianluca Di Marzio berichtet, dass City den Transfer bis Dienstag, also in zwei Tagen, eintüten will.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gut für den Guardiola-Klub: Verhandlungen mit RB Leipzig sind nicht nötig, Olmos Vertrag beinhaltet eine 60 Millionen Euro hohe Ausstiegsklausel. Diese ist noch bis zum kommenden Samstag gültig, das bestätigte Olmo selbst vor wenigen Tagen.

Lese-Tipp

ManCity geht leer aus: Wolfsburg verleiht Pejcinovic

Dass der Passus auch aktiviert wird, ist spätestens mit Blick auf das starke EM-Turnier des Spaniers wenig verwunderlich. Mit drei Toren und zwei Assists hatte Olmo maßgeblichen Einfluss auf den Finaleinzug der Iberer. Dort geht es heute (21 Uhr) gegen England – die zukünftige fußballerische Heimat des offensiven Mittelfeldspielers?