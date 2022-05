VfB rettet sich in letzter Minute | Leipzig in der Champions League

Der VfB Stuttgart spielt auch in der kommenden Saison in der Bundesliga. Am 34. Spieltag siegten die Schwaben durch ein Tor von Wataru Endo in der Nachspielzeit mit 2:1 und schickten somit Hertha BSC in die Relegation. Die Berliner verloren 2:1 bei Borussia Dortmund und gaben den rettenden Platz 15 somit noch her.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unterdessen hat sich RB Leipzig die Qualifikation für die Champions League gesichert. Dafür reichte ein 1:1 bei Absteiger Arminia Bielefeld.

Der zweite Europa League-Platz geht unterdessen an Union Berlin, das mit 3:2 gegen den VfL Bochum gewann. Köln spielt in der kommenden Saison in der Conference League.

Zur Tabelle

Die Ergebnisse im Überblick

Die Ergebnisse im Überblick

VfB Stuttgart - 1. FC Köln 2:1 Borussia Dortmund - Hertha BSC 2:1 Arminia Bielefeld - RB Leipzig 1:1 VfL Wolfsburg - FC Bayern 2:2 Bayer Leverkusen - SC Freiburg 2:1 Union Berlin - VfL Bochum 3:2 Mainz 05 - Eintracht Frankfurt 2:2 Borussia M’gladbach - TSG Hoffenheim 5:1 FC Augsburg - Greuther Fürth 2:1