United will Leih-Trio zurückholen

Manchester United will sich im Winter offenbar mit eigenem Personal verstärken. Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichten, planen die Red Devils die Rückholung von drei Leihspielern. Demnach sollen Ethan Laird (21), Hannibal Mejbri (19) und Amad Diallo (20) in der Rückrunde wieder im Old Trafford auflaufen.

Das Trio ist aktuell an Klubs aus der zweiten englischen Liga verliehen. In den Verträgen sind aber Rückhol-Klauseln verankert. Der tunesische WM-Fahrer Mejbri kam für Birmingham City bislang auf 15 Championship-Einsätze. Diallo ist für den AFC Sunderland (13 Einsätze), Laird für die Queens Park Rangers (17 Einsätze) aktiv.