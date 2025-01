Marmoush mit ManCity einig – wird Füllkrug der Ersatz?

Der Blitz-Wechsel von Omar Marmoush zu Manchester City nimmt immer konkretere Formen an. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Stürmer von Eintracht Frankfurt mittlerweile eine vollständige mündliche Einigung mit den Skyblues erzielt. Darüber seien die Verantwortlichen bei der SGE sowie Marmoushs Mitspieler bereits informiert worden.

Für den ägyptischen Angreifer sei klar, dass er nach Manchester wechseln will. Er sehe in dem ManCity-Transfer eine einmalige Möglichkeit. Verhandlungen zwischen den Klubs gibt es laut ‚Sky‘ noch nicht, sollen aber zeitnah folgen.

Bis zum Wochenende möchte der englische Meister eine erste offizielle Offerte bei der Eintracht einreichen. Ob diese direkt zum Erfolg führen wird, ist zweifelhaft. Zuletzt hieß es, dass City rund 50 bis 60 Millionen Euro bieten, die Eintracht aber 80 Millionen sehen will. Ein Ablösepoker steht bevor.

SGE an Füllkrug dran

In Frankfurt beschäftigt die Verantwortlichen zudem die Frage, wie man Marmoush ersetzen will. ‚Sky‘ zufolge ist Niclas Füllkrug ein „konkreter Kandidat“ bei der SGE. Die Eintracht-Führung habe den Nationalspieler als Transferziel auserkoren, Gespräche seien aber noch nicht geführt worden.

Auch wenn Füllkrug ein gänzlich anderer Spielertyp ist als Marmoush, soll man am Main davon überzeugt sein, dass der 31-Jährige die Mannschaft von Dino Toppmöller nach vorne bringen kann – sogar so sehr, dass Füllkrug auch für den nächsten Sommer ein Transferthema in Frankfurt sein soll, falls ein Marmoush-Transfer und damit verbunden eine Verpflichtung des Ex-Dortmunders scheitern sollte.