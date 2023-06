Schalke: Überraschende Terodde-Wende

Simon Terodde bleibt dem FC Schalke wider Erwarten wohl doch noch erhalten. Nach Informationen der ‚Bild‘ verlängert 35-jährige Stürmer seinen Ende des Monats auslaufenden Vertrag beim Absteiger um eine weitere Saison.

Anfang April hatte Schalke noch offiziell mitgeteilt, dass Terodde keinen neuen Kontrakt unterschreiben und den Verein in diesem Sommer verlassen wird. Es folgte der Abstieg – und nun offenbar die Terodde-Wende.

Schalke bestätigt Terodde-Verlängerung

Vor allem in der zweiten Liga hatte sich der Torjäger, der in dieser Saison fünf Treffer erzielte, in der Vergangenheit einen Namen gemacht: Fünfmal wurde Terodde im Unterhaus Torschützenkönig, traf in 283 Zweitliga-Spielen 172 Mal.

Update (9:32 Uhr): Schalke 04 hat den Terodde-Verbleib inzwischen offiziell verkündet.