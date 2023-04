Terodde verlässt Schalke

Simon Terodde und der FC Schalke 04 gehen ab dem Sommer getrennte Wege. Wie die Königsblauen bekanntgeben, hat sich der Stürmer dazu entschieden, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Der 35-Jährige habe den Klub in einem persönlichen Gespräch über seinen Entschluss informiert.

Der Stürmer sagt zu seinem Abschied: „In den vergangenen Wochen wurde medial sehr viel über meine Zukunft spekuliert. Das ist ein Thema, das weder der Verein noch ich in diesen so richtungsweisenden Wochen benötigt. Daher möchte ich jetzt schon erklären, dass meine Zeit im Sommer auf Schalke definitiv enden wird.“

Und weiter: „Meine Zeit hier war wahnsinnig emotional, geprägt von unheimlich vielen intensiven Momenten, die mir für immer in Erinnerung bleiben werden. Jetzt möchte ich mit meinen Team-Kollegen mein letztes Kapitel auf Schalke schreiben – und mich letztlich mit dem geglückten Klassenerhalt verabschieden.“

Geht als Zweitligameister und Torschützenkönig

Mit den Knappen gewann Terodde in der Spielzeit 2021/22 die Meisterschaft in der zweiten Liga. Seinerzeit gelangen dem Sturmtank 30 Treffer in 30 Partien, er wurde am Ende der Saison Torschützenkönig. Bislang bestritt der Rechtsfuß 59 Pflichtspiele für die Gelsenkirchener, in denen er an 39 Treffern direkt beteiligt war (33 Tore, 6 Vorlagen).