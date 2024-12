Real-Juwel Endrick in der Warteschleife: Kontakt in die Bundesliga

Für junge Fußballer ist Spielpraxis der wichtigste Faktor in der Entwicklung. Bei Real Madrid, einem der größten Klubs überhaupt, ist dafür selten genug Raum vorhanden. Das bekommt Endrick derzeit am eigenen Leib zu spüren. Das 18-jährige Sturmtalent kommt angesichts der großen Konkurrenzsituation mit Kylian Mbappé und Co. kaum zum Zug.

Dessen 149 Spielminuten für die Königlichen verteilen sich auf insgesamt 14 Kurzeinsätze (zwei Treffer). Im Schnitt darf Endrick also nur knapp mehr als zehn Minuten für Real ran – eine Entwicklung, die zwar so abzusehen war, aber dem Hochbegabten trotzdem nicht ganz schmecken dürfte. Real-Coach Carlo Ancelotti sagte über die Einsatzzeiten seines Schützlings: „Wenn ich sage, dass er arbeiten muss, ist das keine Kritik an ihm. Er arbeitet sehr gut. Er ist sehr jung, er ist zu Real Madrid gekommen und konkurriert mit den besten Stürmer der Welt. Geduld ist wichtig.“

Das Gerücht, dass der Youngster im Winter für mehr Spielpraxis verliehen werden könnte, bewahrheitete sich nicht. Trotz Anfragen aus Italien, Spanien und Enland will Endrick sich durchbeißen und seine erste Spielzeit komplett bei Real verbringen. Nach der Saison könnte der Weg sogar in die Bundesliga führen. Denn wie das spanische ‚Relevo‘ berichtet, haben Endricks Agenten Kontakt zu mehreren Bundesligaklubs geknüpft.

Dabei erhielten die deutschen Klubs zwar die Antwort, dass ihr Klient noch bis Juni bei Madrid bleiben werde. Im Anschluss besteht aber offenbar die Chance auf einen Wechsel. „Einige Mannschaften haben ihr Interesse auf Juli verschoben“, heißt es im Bericht. Sollte sich an Endricks Situation im Starensemble von Real nichts ändern, wartet die Option Bundesliga auf den 13-fachen brasilianischen Nationalspieler. Den Grundstein hat das Umfeld des Angreifers nun schon frühzeitig dafür gelegt.