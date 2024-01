Tottenham: Neuer Vertrag für Sarr

Pape Matar Sarr verlängert seinen 2026 auslaufenden Kontrakt bei Tottenham Hotspur. Laut ‚Sky Sports‘ wurde eine Einigung über einen neuen Sechsjahresvertrag erzielt. Der zentrale Mittelfeldspieler ist in dieser Saison gesetzt, verpasste nur zwei Spiele aufgrund einer Blessur.

Zu den Spurs war Sarr im Sommer 2021 für 17 Millionen Euro vom FC Metz gewechselt. In Kürze nimmt der 21-Jährige mit Senegal am Afrika-Cup teil, trifft in Gruppe C auf Kamerun, Gambia und Guinea.