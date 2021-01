FC Bayern: Brazzo erläutert die Kaderplanung

In der Personalie Leory Sané (24) hat Corona dem FC Bayern ein Stück weit in die Karten gespielt. Jene rund 45 Millionen Euro, die am Ende an Manchester City flossen, wären wohl in pandemiefreien Zeiten höher ausgefallen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Generell habe Corona die Vorgehensweise in puncto Transfers und Kaderplanung aber nicht nachhaltig beeinflusst, versichert Hasan Salihamidzic (44) im Geburtstagsinterview mit dem Vereinsmagazin ‚51‘: „In der Struktur planen wir ganz normal. Wir scouten, wir analysieren, wir diskutieren über Positionen und Spieler. Unabhängig von Corona müssen wir als FC Bayern früh dran sein mit unseren Ideen und sehr kreativ denken.“

Bei Talenten früher dran

Im Grundsatz haben die Bayern in den vergangenen Jahren allerdings schon umgedacht. Wo früher der Fokus auf der Verpflichtung fertiger Stars lag, geht es nun um die Sichtung aussichtsreicher Talente. „Die Nachwuchsarbeit ist für den FC Bayern sehr wichtig, das hat mit Corona nichts zu tun. Wenn ein junger Spieler das Talent hat, bei den Profis zu spielen, hat er es, ob nun Corona ist oder nicht. Wir sehen die Entwicklungen mit Freude und Zuversicht“, erläutert Salihamidzic.

Verpflichtungen von Youngsters wie Alphonso Davies (20), Jamal Musiala (17) oder auch Tiago Dantas (20) ist vor allem auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Setzen die Genannten ihre Entwicklungen auch nur annähernd so fort wie bislang, winkt eine Vervielfachung des ohnehin schon deutlich angestiegenen Marktwerts.

„Da wächst etwas, und wir müssen auf allen Ebenen alles tun, damit möglichst viele der Genannten sich bei den Profis durchsetzen“, fordert Salihamidzic. Dass der FCB eine deutlich höhere Durchlässigkeit aufweist als noch vor einigen Jahren, ist bekannt. Beigetragen hat dazu in dieser Saison aber durchaus auch die Mehrbelastung durch den eng getakteten Terminplan.