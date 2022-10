Hurrikan Haaland | „Tödliche Flucht“ in Indonesien

Hurrikan Haaland wütet

In England bestimmt natürlich das Manchester-Derby die Schlagzeilen. City schenkte United sechs Tore ein, woraufhin der ‚Mirror‘ heute titelt: „Six and the City“. Der ‚Daily Star‘ schwärmt von „Sixy Beasts“. Besonders glänzen konnte wieder einmal Erling Haaland, der drei Tore erzielte und zwei vorlegte. Für die ‚L'Équipe‘ katapultierte der Norweger sich damit ins „Wunderland“. Von der französischen Sportzeitung gab es zehn Punkte – ein Urteil, das äußerst selten verteilt wird. Für die spanische ‚as‘ ist Haaland einfach nur ein „Hurrikan“.

Barça dankt Benzema

Auf der iberischen Halbinsel steht aber noch viel mehr der spannende Titelkampf in La Liga im Fokus. Der FC Barcelona ist an Real Madrid vorbeigezogen, die beiden Schwergewichte sind aber nach sechs Siegen und einem Unentschieden punktgleich an der Spitze. Die katalanische ‚Mundo Deportivo‘ frohlockt: „Barça in Führung“. Die in Madrid ansässige ‚Marca‘ ist weniger begeistert und berichtet von einem „ersten Rückschlag“ für Real. Dabei hatte Comebacker Karim Benzema den Siegtreffer auf dem Fuß. Sein Elfmeter landete aber am Gebälk. „Die Latte“, so die prägnante Schlagzeile auf dem Cover der ‚as‘.

Indonesien unter Schock

Ein großes Thema in der internationalen Presse ist auch die Massenpanik nach einem Spiel in Indonesien. Mindestens 125 Menschen haben dabei ihr Leben verloren. Die ‚as‘ schreibt von einer „Tragödie in Indonesien“. Die ‚Mundo Deportivo‘ nennt das Geschehen eine „Katastrophe“. Wegen Ausschreitungen hatte die Polizei Tränengas eingesetzt. Dies wiederum hatte laut der ‚Sport‘ zu einer „tödlichen Flucht“ aus dem Stadion geführt.