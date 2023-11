Liverpool muss Núñez-Nachschlag zahlen

Der FC Liverpool wird für den Transfer von Darwin Núñez (24) noch einmal zur Kasse gebeten. Nach Informationen des ‚Mirror‘ überweisen die Reds weitere rund zehn Millionen Euro an Benfica Lissabon. Hintergrund ist Núñez‘ 60. Auftritt für den Klub, zu dem er im Sommer 2022 gewechselt war.

Insgesamt hat Liverpool nun rund 90 Millionen für den uruguayischen Mittelstürmer auf den Tisch gelegt. Dieser dankt es in der laufenden Spielzeit mit einer Leistungssteigerung, ohne allerdings auf ganzer Ebene zu überzeugen. Alles in allem gelangen in jenen 60 Partien für die Reds 22 Treffer und zehn Vorlagen.