Bleibt der HSV auf Wood sitzen?

Beim Hamburger SV muss man sich mit dem Gedanken anfreunden, Bobby Wood auch in der nächsten Saison auf der Gehaltsliste zu haben. Wie die ‚Hamburger Morgenpost‘ berichtet, schließt der 27-jährige US-Amerikaner einen Wechsel „kategorisch“ aus. Der Großverdiener (rund zwei Millionen Jahresgehalt) will einen letzten Anlauf beim HSV starten.

Dafür verkürzte der Stürmer sogar seinen Sommerurlaub und absolviert bereits ein individuelles Trainingsprogramm. Wood verschwendet demzufolge „keinen Gedanken“ an einen Abschied vor seinem Vertragsende im nächsten Jahr. Der gebürtige Hawaiianer kam in der abgelaufenen Zweitligasaison unter Dieter Hecking kaum zum Zug (152 Einsatzminuten) und soll auch in der kommenden Spielzeit eine untergeordnete Rolle spielen.