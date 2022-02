Haidara kommentiert England-Gerüchte

Für Amadou Haidara (24) ist ein Transfer nach England aktuell kein großes Thema. Er habe „keinen Anlass für Wechselgedanken“, beteuerte der noch bis 2025 an RB Leipzig gebundene Mittelfeldspieler der ‚Bild‘ zufolge in einer digitalen Medienrunde. „Dass die englische Liga für uns alle sehr interessant ist, ist klar. Aber warum soll ich alles hier wegwerfen für eine Sache, wo ich mir vielleicht nicht sicher bin?“

Vor allem Manchester United, aber auch Newcastle United wurden in den vergangenen Wochen mit Haidara in Verbindung gebracht. Ein Transfer in die Premier League könne jedoch warten. „Man stellt sich auch die Frage, ob sich das lohnt“, sagte der malische Afrika-Cup-Teilnehmer, „klar habe ich mir diese Frage gestellt, aber ich habe keine Antwort dafür, weil ich hier mit RB meine Ziele erreichen will.“