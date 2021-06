Nullnummer: Schweden trotzt überlegenen Spaniern

Die spanische Nationalmannschaft ist mit einem Unentschieden gegen Schweden in die Europameisterschaft gestartet. In Sevilla war die Furia Roja von Beginn an die tonangebende Mannschaft und hatte in Hälfte eins mehrfach die Führung auf dem Fuß. Dani Olmo, Koke und Álvaro Morata brachten den Ball aber nicht im Tor unter. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es dann ausgerechnet Spanien-Legionär Alexander Isak, der den Spielverlauf um ein Haar auf den Kopf gestellt hätte. Der Pfosten rettete für Spanien.

Nach dem Pausentee rannten die Iberer weiter an, das Tika-Taka sorgte aber nur noch selten für Gefahr. Die beste Torgelegenheit verzeichnete Schweden nach rund einer Stunde. Der Ex-Hamburger Marcus Berg konnte den Ball am zweiten Pfosten aber nicht über die Linie drücken. Spanien, das 85 Prozent Ballbesitz verzeichnete, drückte in der Nachspielzeit noch einmal, Gerard ließ die Chance auf den Lucky Punch aber liegen. In Gruppe E liegt nur überraschend die Slowakei an der Spitze.