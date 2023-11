Beraterwechsel: Was plant Malen?

Donyell Malen hat einen Beraterwechsel vorgenommen. Der 24-jährige Offensivspieler von Borussia Dortmund steht nun bei SEG unter Vertrag, eine der größten Agenturen der Branche. Weitere prominente Klienten des in den Niederlanden ansässigen Unternehmens sind die Premier League-Stürmer Rasmus Höjlund (20/Manchester United) und Cody Gapko (24/FC Liverpool).

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Beraterwechsel wird gemeinhin von Fragen zu den Zukunftsplänen des jeweiligen Spielers begleitet. Malen ist noch bis 2026 an den deutschen Vizemeister gebunden und zählt zum Kreis der Stammspieler. Beim 4:2 gegen Borussia Mönchengladbach trug er sich nach wochenlanger Durststrecke mal wieder in die Torschützenliste ein und kommt nun auf vier Saisontreffer in 17 Partien.