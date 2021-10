Benítez sagt Newcastle ab

Rafael Benítez hat eine Rückkehr zu Newcastle United als Trainer ausgeschlossen. Der 61-Jährige bekräftigte bei einer Pressekonferenz seine Loyalität zum FC Everton: „Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Ich bin wirklich glücklich. Ich halte mein Wort und arbeite hier weiter.“

Nach der millionenschweren Übernahme des Premier League-Vereins werden immer wieder namhafte Trainer mit Newcastle in Verbindung gebracht. „Ich hatte viele Freunde, die mich danach gefragt haben, aber vom ersten Tag an, als ich mit dem Vorstand hier sprach, brauchten sie sich darüber keine Sorgen zu machen“, so Benítez.