Zagadou über BVB-Zeit: „Es war nicht so einfach“

Dan-Axel Zagadou hat seine Zeit bei Borussia Dortmund Revue passieren lassen. „Ich hatte in Dortmund viele Verletzungen. Es war nicht so einfach, damit umzugehen. Aber was zählt, ist jetzt. Ich bin glücklich und gesund“, sagt der Innenverteidiger in einem Interview mit ‚Der Westen‘. Am morgigen Samstag (15:30 Uhr) trifft der 24-Jährige mit dem VfB Stuttgart auf seinen ehemaligen Arbeitgeber.

Nachdem Zagadous Kontrakt beim BVB im Sommer 2022 ausgelaufen war, blieb er über zwei Monate vereinslos, bis ihn der VfB bis 2026 unter Vertrag nahm. Mittlerweile hat sich der Franzose gut bei den Schwaben eingelebt, unter Trainer Sebastian Hoeneß hat der Linksfuß einen Platz in der ersten Elf für gewöhnlich sicher. In der laufenden Spielzeit stand Zagadou in der Bundesliga in allen zehn möglichen Partien auf dem Rasen, siebenmal von Beginn an.