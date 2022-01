„Ein Idiot“ ruiniert das Derby | „La Joya ohne Freude“

Spielabbruch in Sevilla

Das andalusische Derby zwischen Real Betis und dem FC Sevilla wurde von einem Eklat überschattet. Beim Spielstand von 1:1 musste das Pokalduell abgebrochen werden, weil ein Fan eine Eisenstange auf das Feld geworfen und dabei Gästespieler Joan Jordan am Kopf erwischt hatte. Der 27-jährige Spanier wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht, um sich weiteren medizinischen Untersuchungen zu unterziehen. „Ein Idiot hat das Derby ruiniert“, schreibt die ‚Marca‘ daraufhin. Die ‚Estadio Deportivo‘ bezeichnet die Szene als „beschämend.“

Dybala wird ungeduldig

Juventus Turin lässt Paulo Dybala weiterhin auf seinen neuen Vertrag warten. „La Joya ohne Freude“ titelt der ‚Corriere Dello Sport‘ im diesem Zusammenhang am Sonntag. Beim 2:0-Sieg der Bianconeri gegen Udinese erzielte der Argentinier einen frühen Treffer, feierte diesen allerdings nicht, sondern richtete seine Augen in Richtung der Präsidententribüne, was als Botschaft an die Juve-Verantwortlichen aufgefasst wurde. Mit diesem Tor „explodiert der Fall Dybala“, befand auch die ‚Gazzetta Dello Sport‘. Die ‚Tuttosport‘ spricht sogar von „einem halbherziger Joya“, der aktuell das Trikot der Alten Dame trägt.

Haaland weiterhin im Mittelpunkt

Den aktuellen Clásico tragen Real Madrid und der FC Barcelona nicht auf dem Rasen aus, sondern im Transferpoker um Erling Haaland. Für die spanische ‚Sport‘ hat inzwischen „der finale Krieg“ um den Torjäger von Borussia Dortmund begonnen. Barça weiß, dass Real-Boss Florentino Pérez eine mächtige Offensive für Norweger gestartet hat. Doch die Blaugrana sollen ebenfalls einen Finanzplan ausgearbeitet haben, um den Akteur, der auf der iberischen Halbinsel spielen möchte, zu überzeugen. „Haaland, die Entscheidung“, lässt die ‚Mundo Deportivo‘ auf ihrer Titelseite verlauten. Die Zeitung versichert, dass der skandinavische Stürmer bald seine Zukunft bekannt geben wird.