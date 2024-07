Bis zu 70 Millionen: Real Madrid nickt Marín-Deal ab

Rafa Marín (22) wird in Kürze bei der SSC Neapel unterschreiben. Laut Fabrizio Romano findet der Medizincheck am morgigen Montag statt. Real Madrid kassiere eine Sockelablöse von zwölf Millionen Euro, Marín winkt dem Vernehmen nach ein Fünfjahresvertrag in Italien.

Gehakt hatte der Deal zuletzt noch an einer möglichen Rückkaufklausel, aber auch hier wurden nun sämtliche Details geklärt. Für das Jahr 2026 soll die Vertragsoption bei 25 Millionen Euro liegen, ein Jahr später könnte Real den Innenverteidiger für 35 Millionen zurückholen.

Aber: Zahlt Napoli im Sommer 2025 noch einmal zehn Millionen auf die bereits vereinbarte Zwölf-Millionen-Ablöse drauf, steigt auch die Rückkaufklausel für Real – und zwar um das Doppelte. So wären 2026 dann 50 Millionen Euro fällig, 2027 sogar 70 Millionen.

Marín war vor acht Jahren aus der Jugend des FC Sevilla in die der Madrilenen gewechselt. Für die königlichen Profis spielte der spanische U21-Nationalspieler aber nie. Für seinen Wechsel nach Neapel hat sich der Rechtsfuß über seine Leihstation Deportivo Alavés empfohlen, 35 Mal verteidigte Marín in der abgelaufenen Saison im Abwehrzentrum des Tabellenzehnten.