96: Flop-Duo in die Türkei?

Nach einem halben Jahr am Maschsee könnten Simon Falette (28) und Patrick Twumasi (26) schon wieder die Koffer packen. Die ‚Bild‘ bringt das Duo mit einem Wechsel in die türkische Süper Lig in Verbindung. Falettes Frau Merveille, die mit den drei Kindern nach wie vor in Istanbul wohnt, heizte die Gerüchte zuletzt per Instagram an. Falette wohnt nach wie vor in Hannover im Hotel und hat noch keine Anstalten gemacht, seine Familie in die Welfenstadt nachzuholen. Zumindest aber einen Wechsel zu Fenerbahce kann die ‚Bild‘ ausschließen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie Falette war auch Twumasi im zurückliegenden Sommer nach Hannover gekommen. Kenan Kocak scheint aber keine größere Verwendung für den ghanaischen Offensivspieler zu haben, der in der vergangenen Saison noch von Deportivo Alavés an Gaziantep verliehen war und erneut das Interesse von türkischen Erstligisten geweckt hat. „Im Fußball ist alles möglich und alles ist denkbar. Mit Sicherheit kann da Bewegung reinkommen“, schließt Kocak nichts aus.