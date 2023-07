TSG-Umbruch: Insgesamt 16 Spieler weg?

Nach dem lukrativen Verkauf von Christoph Baumgartner, der für 25 Millionen Euro zu RB Leipzig wechselte, finden sich auf der Abgabenseite bereits neun Spieler, die die TSG Hoffenheim verlassen haben. Die Leihen von Angeliño (26), Kasper Dolberg (25), Justin Che (19), Eduardo Quaresma (21) und Thomas Delaney (31) mündeten nicht in eine Festverpflichtung. Sebastian Rudy (33), Philipp Pentke (38) und Stefan Posch (26) komplettieren die Liste der bisherigen Abgänge.

Unter der Anzeige geht's weiter

Einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge befinden sich noch eine ganze Reihe weiterer Profis auf der Streichliste der TSG. Für die Leih-Rückkehr Diadié Samassékou (27), Kasim Adams (28) und Melayro Bogarde (21) sucht der Bundesligist einen dauerhaften Abnehmer. Das Trio spielt schon länger keine Rolle mehr in den sportlichen Planungen. Ersatzkeeper Luca Philipp (22) soll per Leihe Spielpraxis sammeln.

Lese-Tipp

Mainz: Krauß-Transfer steht bevor

Doch auch prominentere Namen könnten dem angestrebten Umbruch unter Cheftrainer Pellegrino Matarazzo zum Opfer fallen. Das Fachmagazin nennt die beiden Offensivspieler Munas Dabbur (31) und Jacob Bruun Larsen (24) als weitere Verkaufskandidaten. Dem Duo würden ein Jahr vor Vertragsende keine Steine in den Weg gelegt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zweifel bei Stiller?

Auch bei Angelo Stiller schließt der ‚kicker‘ einen Abschied nicht aus. Für den 22-jährigen Mittelfeldspieler könnte es „künftig deutlich enger“ werden. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Youngster in der Bundesliga zwar zu 20 Einsätzen, die meisten jedoch als Einwechselspieler. Die ablösefreie Verpflichtung von Florian Grillitsch (27) könnte dafür sorgen, dass Stiller auch in der kommenden Saison seltener in der Startelf aufzufinden ist.