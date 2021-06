Zwei Großkaliber steigen ein: Dreikampf um Harit

Amine Harit ist trotz der enttäuschenden Saison mit dem FC Schalke 04 nach wie vor begehrt auf dem Transfermarkt. Wie unsere französische Partnerredaktion Foot Mercato berichtet, sind nach der SSC Neapel nun auch der FC Villarreal sowie der AC Mailand ins Rennen um den 23-jährigen Offensivspieler eingestiegen.

Europa League-Sieger Villarreal war bereits im Winter an Harit dran. Damals scheiterte das gelbe U-Boot mit einem Last-Minute-Angebot bezüglich einer Leihe. Trainer Unai Emery ist nach wie vor überzeugt vom Profil des dribbelstarken Spielmachers und will ihn im zweiten Anlauf in sein Team holen.

Die Nase vorne haben zur Zeit jedoch Mailand sowie Napoli. Die SSC war bereits mit einem konkreten Angebot bei Schalke vorstellig. Rund 15 Millionen Euro würde S04 dem Vernehmen nach gerne bei einem Verkauf einspielen. Ob das Preisschild auch bei etwas darunter liegenden Offerten bestand hat, wird sich zeigen. Der Ablösepoker um Harit ist jedenfalls eröffnet.