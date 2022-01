Czichos begründet Köln-Abschied

Kurz nach dem Jahreswechsel hat der 1. FC Köln den plötzlichen Abgang von Rafael Czichos zu Chicago Fire bekanntgegeben. Gegenüber der ‚Bild‘ äußert sich der Innenverteidiger nun erstmals zu den Beweggründen für den Wechsel: „Es war immer unser Traum, in Amerika zu leben. Meine Frau Ilona und ich haben sofort eine Pro- und Contra-Liste gemacht. Schließlich schmeißt man mit 31 Jahren nicht mal so eben die Bundesliga-Karriere weg. Aber es war dann schnell klar: ‚Wir machen das.‘“

Coach Steffen Baumgart war über die Zukunftspläne von Czichos schon seit längerem informiert, weshalb es „für ihn nicht ganz so überraschend“ kam. „Hätte er sein Okay nicht gegeben, wäre ich geblieben und hätte den Wechsel nicht auf Biegen und Brechen durchgezogen. Dafür hat mir der FC zu viel gegeben. Der Trainer hat aber nicht versucht, mir meinen Traum auszureden“, so der Abwehrspieler. Zwischen 2018 und dem Ende der diesjährigen Hinrunde trug der Linksfuß 111 Mal das Trikot der Rheinländer und erzielte dabei sechs Treffer.