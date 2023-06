Interesse hinterlegt: Bayern an Torres dran

Pau Torres weckt das Interesse des FC Bayern. Das berichtet ‚Sport1‘. Demzufolge stehen die Münchner bereits im Austausch mit dessen Management und haben „bei einem ersten Abtasten ihr Interesse bekundet“.

Der 26-Jährige, der ebenso wie Lucas Hernández (27) Linksfuß ist und deshalb eine ähnliche Rolle im Spielaufbau übernehmen könnte, sei einem Wechsel an die Säbener Straße nicht abgeneigt. Konkurrenz droht dem Bundesligaprimus von Juventus Turin und Aston Villa, die ebenfalls Interesse zeigen sollen. Was sich der FC Villarreal, an den der 23-fache spanische Nationalspieler vertraglich bis 2024 gebunden ist, in Sachen Ablöse erhofft, lässt der Fernsehsender offen.

Positive Gespräche haben die Bayern nach FT-Informationen auch mit Min-jae Kim (26) von der SSC Neapel geführt. Der südkoreanische Abwehrchef der Neapolitaner steht aber auch bei Manchester United, dem FC Chelsea, Newcastle United und Paris St. Germain auf der Liste.