Alaba-Update: Juve in Lauerstellung?

Nur noch bis 2021 ist David Alaba an den FC Bayern gebunden, ein erstes Angebot zur Vertragsverlängerung hat das 27-jährige Eigengewächs laut ‚Sport1‘ abgelehnt. Stattdessen angelte er sich mit Pini Zahavi einen echten Transfer-Guru als neuen Berater.

Auf Seiten der Bayern besteht offenbar die Bereitschaft, Alaba im Sommer abzugeben. So sickerte durch, dass die Münchner Manchester City ein Tauschgeschäft vorschlugen: Alaba gegen Leroy Sané (24). Doch der Österreicher lehnte ab, will lieber nach Spanien.

Dort haben mit Real Madrid und dem FC Barcelona die beiden Vorzeigeklubs den Abwehrmann, der links innen und außen verteidigen kann, schon lange auf dem Zettel. Die Königlichen sind einem Bericht vom ‚OK Diario‘ zufolge bereit, bis zu 60 Millionen Euro für Alaba auf den Tisch zu legen.

Auch Juve denkt an Alaba

Eine weitere Spur führt derweil nach Italien. Dort berichtet ‚Calciomercato.com‘, dass sich Juventus Turin bei Alaba in der Lauerstellung befindet. Der Serienmeister würde die Situation um den Linksfuß interessiert beobachten, sei aber eigentlich nicht bereit, ein riesiges Transferpaket zu schnüren.

Günstiger wäre für die Alte Dame die Verpflichtung von Linksverteidiger Marcelo (31, Real), den die ‚Marca‘ heute mal wieder mit Juve in Verbindung bring. Der Brasilianer könnte ausgerechnet dann verfügbar werden, wenn es Alaba in die spanische Hauptstadt zieht – ein Transfer-Roulette bahnt sich also an.

FT-Meinung