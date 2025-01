Matic zurück in die Premier League?

Nemanja Matic könnte vor einer Rückkehr in die Premier League stehen. ‚Sky‘ berichtet, dass Ipswich Town an einem Deal arbeitet, um den Serben von Olympique Lyon loszueisen. Dort steht der 36-Jährige noch bis 2026 unter Vertrag.

Seine fußballerisch beste Zeit erlebte Matic beim FC Chelsea, insgesamt stand er bereits in 251 Partien in der Premier League auf dem Rasen. Seit dem vergangenen Winter spielt der dreimalige englische Meister bei Lyon und ist dort eine wichtige Stütze. In dieser Saison stand er in 13 Ligaspielen von Beginn an auf dem Rasen, gegen AJ Auxerre am neunten Spieltag (2:2) sogar als Kapitän.