Nach Auto-Unfall: Immobile erleidet Rippenbruch

Ciro Immobile ist bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Sonntag noch einmal glücklich davon gekommen. Wie Lazio Rom bekanntgibt, hat sich der Stürmer zwar einen „komplizierten Bruch“ einer Rippe zugezogen, aber sein Zustand ist nach Vereinsangaben gut. Immobile bleibe zu weiteren Beobachtungen jedoch vorerst im Krankenhaus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie lange der 33-Jährige damit ausfällt, ist jedoch unklar. Lazio muss damit vorerst auf seinen besten Torjäger verzichten. In der laufenden Spielzeit kommt der Ex-Dortmunder auf zwölf Treffer in 30 Einsätzen. Immobile war am gestrigen Sonntagmorgen in Rom mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Dabei wurden der Fahrer der Tram sowie Immobile selbst verletzt, weitere zehn Personen erlitten lediglich leichte Verletzungen.

Lese-Tipp

Bericht über Vorvertrag: Schnappt Mourinho sich N’Dicka?