Kalou: Vorvertrag mit neuem Klub?

Salomon Kalou zieht es offenbar zur neuen Saison nach Brasilien. Wie ‚UOL Esporte‘ berichtet, hat der bei Hertha BSC suspendierte Angreifer bereits einen Vorvertrag beim brasilianischen Erstligisten Botafogo Rio de Janeiro in der Tasche. Die endgültige Entscheidung soll in der kommenden Woche fallen.

Kalou sei angetan von der Idee, seine Karriere an der Copacabana fortsetzen zu können und würde dafür auch Abstriche beim Gehalt machen. In Berlin hat der Ivorer keine Zukunft mehr, spielte sportlich in der laufenden Saison eine untergeordnete Rolle und beförderte sich schließlich mit seinem Video aus der Hertha-Kabine ins Abseits, mit dem er die Corona-Bestimmungen ad absurdum führte.