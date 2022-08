Bobic in Argentinien: Neuer Innenverteidiger im Anflug?

Omar Alderete wurde an den FC Getafe verliehen, Dedryck Boyata spielt inzwischen für den FC Brügge und zu Beginn der Woche verletzte sich Neuzugang Filip Uremovic am Knie. Vom Glück geküsst ist Hertha BSC bezugnehmend auf die Innenverteidigersituation derzeit nicht. Doch der Hauptstadtklub will die Situation verbessern und auf dem Transfermarkt aktiv werden.

Laut ‚Sky‘ verbrachte Fredi Bobic die vergangenen Tage in Argentinien, um einen Transfer von Agustín Rogel voranzutreiben. Der Innenverteidiger spielt aktuell für den argentinischen Erstligisten Estudiantes La Plata und steht dort noch bis Januar 2023 unter Vertrag. Herthas Sportchef will den Wechsel dem Bericht zufolge noch vor Ende der Sommer-Transferperiode unter Dach und Fach bringen.

Die Herthaner prüfen nach ‚Sky‘-Informationen nun, zu welchen Konditionen Estudiantes den 1,91 Meter großen Abwehrhünen sofort abgeben würde. Für Rogel wäre das Engagement bei den Berlinern nicht der erste Aufenthalt in Europa. Der 24-jährige Uruguayer spielte von 2018 bis 2019 in Russland für Krylya Sovetov Samara und wechselte von dort nach Frankreich zum FC Toulouse.