Nach Ruiz-Verletzung: Verstärkt PSG das Mittelfeld?

Die gestrige Verletzung von Fabián Ruiz (27) könnte bei Paris St. Germain Folgen haben. Nach Informationen der französischen Sportzeitung ‚L’Équipe‘ stellte PSG bereits am Sonntagabend Überlegungen an, im Januar das Mittelfeld zu verstärken. Man wolle Trainer Luis Enrique für die zweite Saisonhälfte auf dieser Position mehr Auswahl zur Verfügung stellen.

Shootingstar Warren Zaïre-Emery (17) hatte sich bei seinem Debüt in der französischen Nationalmannschaft gegen Gibraltar vor rund zwei Wochen am Sprunggelenk verletzt und fällt wohl bis Jahresende aus. Ruiz kugelte sich beim gestrigen 2:0-Erfolg gegen Le Havre AC bereits in den Anfangsminuten die Schulter aus und steht auf unbestimmte Zeit nicht zur Verfügung.