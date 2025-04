Bayern-Duo macht Fortschritte

Sechser Aleksandar Pavlovic und Flügelflitzer Kingsley Coman arbeiten fleißig an ihrem Comeback für den FC Bayern. Aufnahmen von Reporter Victor Catalina zeigen das Münchner-Duo bei einer individuellen Trainingseinheit an der Säbener Straße. Während Pavlovic mit dem Ball trainiert, ist Coman im Sprinttraining zu sehen.

Offen bleibt, ob die beiden potenziellen Stammspieler rechtzeitig für den Klassiker am Samstag (18:30 Uhr) gegen Borussia Dortmund fit werden. Spätestens für das Viertelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Inter Mailand am kommenden Mittwoch (21 Uhr) sollten Pavlovic und Coman aber wieder eine Option sein.