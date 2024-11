Ausfallzeit bekannt: Neymar fehlt wieder lange

Neymars Verletzungspech geht weiter, der Brasilianer wird Al Hilal in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung stehen. Eine Untersuchung ergab, dass Neymar mit einem Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel für sechs Wochen ausfallen wird.

Damit kommt der 32-Jährige in Saudi-Arabien weiterhin nicht in Tritt. Im vergangenen Sommer war Neymar aus Paris zu Al Hilal gewechselt, wurde durch einen Kreuzbandriss aber früh gebremst. Ende Oktober gab er dann sein Comeback, an diesem Wochenende folgte nun in seinem zweiten Einsatz als Joker die nächste Verletzung. Das Engagement des 128-fachen brasilianischen Nationalspielers droht zum Fiasko zu werden, auch eine vorzeitige Vertragsauflösung wird derzeit diskutiert.