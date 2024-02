„Eher negativ“: RB hat schlechte Karten im Kampf um Simons

Xavi Simons erlebt eine persönlich erfolgreiche Leihe bei RB Leipzig. Seine teils tollen Tore sorgen nicht nur für das Interesse des FC Bayern – sondern auch bei Paris St. Germain ist man zufrieden mit der Entwicklung des Niederländers.

Simons steht noch bis 2027 in Frankreich unter Vertrag. Seine Leihe nach Leipzig endet im Sommer. Mit jedem Tor – erst beim gestrigen 2:0 gegen Borussia Mönchengladbach traf der 20-Jährige erneut – wird eine weitere Leihsaison in Leipzig unwahrscheinlicher.

Nun wurde PSG zudem in dieser Woche mitgeteilt, dass Superstar Kylian Mbappé (25) den Verein am Saisonende ablösefrei verlassen wird. RB-Sportdirektor Rouven Schröder meint: „Für uns ist das erst einmal im Gedankengang eher negativ.“ Denn: Paris‘ Bedarf nach Simons steigt natürlich mit weniger Offensivkräften im Kader.

Schröder erläutert: „Wir haben immer gesagt, wir sind sehr froh, dass Xavi hier ist. Zum Saisonende geht er zurück nach Paris und wir werden dementsprechend im Sommer dann erst die Möglichkeit haben, eventuell nochmal nachzufragen.“

RB kämpft um Champions League

‚Sky‘ hatte zuletzt berichtet, dass Simons selbst entscheiden dürfe, ob er noch eine Saison in Leipzig bleiben will. Dem scheint nicht so zu sein. Übrigens: Ein Verbleib des offensiven Mittelfeldspielers ist ohnehin nur bei erfolgreicher Qualifikation für die Champions League denkbar. Und um diese muss RB als Tabellenfünfter gerade gehörig kämpfen.