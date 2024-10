Ancelotti reagiert auf BVB-Geheimtraining

Carlo Ancelotti hat gelassen auf das von Borussia Dortmund veranstaltete Geheimtraining unter Ausschluss der Öffentlichkeit reagiert. Angesprochen auf die Maßnahme des BVB sagte der Italiener auf der heutigen Pressekonferenz von Real Madrid: „Fußball hat sich verändert. Man weiß alles über seine Gegner, weil man alle ihre Spiele sehen kann. Es gibt keine Geheimnisse mehr. Ich habe genug Daten, um den Gegner einzuschätzen. Ich muss sie nicht ausspionieren, um zu wissen, wie sie spielen.“

Der Hintergrund: Die Schwarz-Gelben verzichteten vor dem morgigen Champions League-Duell gegen Real (21 Uhr) auf das übliche Training im gegnerischen Stadion. Stattdessen fand das Abschlusstraining des Bundesligisten noch in Dortmund statt, ehe es am heutigen Nachmittag per Flieger nach Madrid ging. Laut einem Bericht der ‚Bild‘ war BVB-Coach Nuri Sahin besorgt, dass Real Beobachter vorbeischicken könnte, um den kommenden Gegner auszuspionieren. Ancelotti ist der Meinung, dass sich seit dem direkten Aufeinandertreffen im Finale der Königsklasse Anfang Juni wenig geändert hat: „Sie haben die gleiche Vorstellung von Fußball. Sie sind eine intensive Mannschaft, die gut spielt und individuelle und kollektive Qualitäten besitzt.“