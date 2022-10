Conte macht sich für Kulusevski-Verpflichtung stark

Trainer Antonio Conte hat eine mögliche Festverpflichtung von Dejan Kulusevski (22) befürwortet. Gegenüber ‚Sky Italia‘ äußerte sich der 53-jährige Trainer von Tottenham Hotspur: „Er leistet Großartiges und hat viel Potenzial. Er will sich verbessern und ein wichtiger Spieler werden. Es wäre eine ausgezeichnete Investition für Tottenham.“ Der Italiener fügt an, dass Kulusevski und Rodrigo Bentancur (25) für einen „Qualitätssprung“ bei den Spurs sorgten. Das Duo kam von Juventus Turin und sei „taktisch besser vorbereitet“ gewesen.

„Sie haben uns sehr geholfen, die Champions League zu erreichen, was ein Wunder war, wenn man bedenkt, von wo aus wir gestartet sind“, führt der Coach aus. Kulusevski absolvierte in der laufenden Saison neun Pflichtspiele, in denen der schwedische Angreifer einen Treffer und drei Assists beisteuerte.