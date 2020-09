Medien: Kehrtwende im Fall Messi zeichnet sich ab

Nach dem 2:8 gegen den FC Bayern hatte Lionel Messi nur noch eins im Kopf: So schnell wie möglich weg vom FC Barcelona. Per Fax reichte der Argentinier seinen Wunsch nach Kündigung des Vertrags schriftlich ein. Bei einem persönlichen Treffen wiederholte Vater und Berater Jorge Messi das Ansinnen seines Sohnes am gestrigen Mittwoch gegenüber Josep Maria Bartomeu, der höchsten Instanz der Blaugrana.

Bei Barça aber ist man nicht zu Gesprächen bereit. Wie verdient sich Messi um den Verein auch gemacht hat, ein Weggang in diesem Sommer soll unbedingt – und zur Not mit gerichtlichen Mitteln – verhindert werden. Diese Position machte Bartmomeu auch gestern wieder klar.

Noch ein Jahr Barça?

Im Hause Messi soll nun ein Umdenken stattgefunden haben. Laut ‚Fox Sports Argentina‘ gibt es „eine reelle Chance, dass Messi noch ein Jahr bleibt“. Journalist Martín Arevalo von ‚TyC Sports‘ geht sogar noch einen Schritt weiter: „Die Wahrscheinlichkeit, dass Messi in Barcelona weitermacht, liegt bei 90 Prozent. Schon heute könnte es eine Entscheidung geben. Messi denkt darüber nach, noch bis 2021 in Barcelona zu bleiben und dann am Vertragsende zu gehen.“

Auf diesem Weg könnte sich der 33-jährige Ausnahmekönner im Guten von Barça verabschieden, sich dann aber doch noch den Wunsch nach einer neuen Herausforderung bei Manchester City und seinem alten Lehrmeister Pep Guardiola erfüllen. Der katalanische Topklub hätte in diesem Fall noch ein Jahr das Vergnügen mit Messi, müsste dann aber tatenlos zusehen, wie die Vereinslegende die Koffer packt. Es ist im Moment das wahrscheinlichste Szenario. Erneute Kehrtwende nicht ausgeschlossen.