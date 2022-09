FC Bayern: „Immer in der Lage, Top-Spieler zu holen“

Beim FC Bayern ist man zuversichtlich, auch in Zukunft namhafte Transfers zu tätigen. „Insgesamt genießen wir in der Fußballwelt einen einzigartigen Ruf, und so sind wir immer in der Lage, nationale wie internationale Top-Spieler mit unserem kompletten Paket für uns zu gewinnen – siehe in diesem Sommer einen Sadio Mané oder Matthijs de Ligt“, äußert sich Präsident Herbert Hainer in der ‚Sport Bild‘.

Zwar habe man „nicht die Spielräume wie andere, aber wir sind kreativ, arbeiten mit klaren Strategien und haben Modelle entwickelt, um Talente zu verpflichten und zu Top-Spielern auszubilden.“ Hainer weiß: „Allerdings wachsen die Herausforderungen angesichts der fremdfinanzierten Klubs, hinter denen teilweise ganze Staaten stehen – und wenn wir allein die TV-Einnahmen in England sehen, wo die Klubs der Premier League aus der Auslandsvermarktung das Zehnfache der Bundesliga bekommen, ist auch klar, dass diese Aufgabe in Zukunft immer schwerer wird.“