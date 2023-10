Adeyemi & zwei Neue: DFB gibt U21-Kader bekannt

Der DFB hat den Kader für die anstehenden U21-EM-Qualifikationsspiele bekanntgegeben. Trainer Antonio Di Salvo greift unter anderem auf den vierfachen A-Nationalspieler Karim Adeyemi von Borussia Dortmund zurück. „In enger Abstimmung mit Julian Nagelsmann und dem BVB haben wir entschieden, Karim für die U21 zu nominieren. Karim hat keine Sekunde gezögert und sofort die Chance gesehen, bei uns nicht nur Spielpraxis und Selbstvertrauen zu sammeln, sondern auch Verantwortung zu übernehmen und voranzugehen. Diese Einstellung beeindruckt mich“, erklärt Di Salvo.

Hoffnungen auf ihren ersten U21-Einsatz können sich Julian Eitschberger (Hallescher FC) und Leandro Morgalla (RB Salzburg) machen. Die DFB-Auswahl trifft in der EM-Quali am 13. Oktober (18.15 Uhr) in Sofia auf Bulgarien und am 17. Oktober (18.30 Uhr) in Petach Tikwa auf Israel.