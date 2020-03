Neue Verträge: Barça hat zwei Prioritäten

Der FC Barcelona kümmert sich bei der Kaderplanung aktuell vor allem um zwei Personalien. Wie die ‚Sport‘ berichtet, haben die Vertragsverlängerungen von Lionel Messi (32) und Marc-André ter Stegen (27) absolute Priorität bei den Katalanen. Mit beiden Leistungsträgern laufen aktuell Gespräche.

Bei ter Stegen geht es in erster Linie um die Laufzeit. Ungeklärt ist die Frage, ob der Torhüter bis 2024 oder bis 2025 unterschreibt. Messi hingegen verlängert von Jahr zu Jahr und knüpft seinen Verbleib an die Aussicht auf Titel. Stellt Barça eine starke Mannschaft auf die Beine, wird der Argentinier an Bord bleiben.