M’gladbach: Wolf offen für Verlängerung

Hannes Wolf würde sich gegen Gespräche über eine Vertragsverlängerung nicht wehren. „Grundsätzlich hängt es auch davon ab, was der Verein möchte“, sagt der Gladbach-Profi bei ‚Fohlen Hautnah‘. Wolf weiter: „Ich habe Vertrag (bis 2024, Anm. d. Red.) und kann mir natürlich auch vorstellen, darüber hinaus die nächsten Jahre hier zu verbringen.“ Der 23-jährige Offensivspieler müsse sich „aber ehrlich gesagt auch etwas anderes vorstellen können, weil es eben auch nicht nur an mir liegt. Wenn der Verein aber auf mich zukommen würde, dann würde ich auch Gespräche führen, keine Frage.“

Wolf kommt in der laufenden Saison nur auf 316 Ligaminuten (ein Tor, ein Assist), stand zuletzt aber dreimal in Folge in der Startformation. „Grundsätzlich“, betont der Österreicher, fühle er sich „hier wohl“ und wisse, „dass Borussia ein großer Verein ist, der immer in der Lage ist, in der Bundesliga vieles zu erreichen. Auch wenn man mal durch Phasen geht, in denen es nicht so einfach ist, ist es schon etwas Besonderes, für einen Verein wie Borussia zu spielen.“ Die Entscheidung pro Gladbach würde der Ex-Leipziger daher „immer wieder so treffen.“

